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Politika

Bahçeli'den seçim değerlendirmesi: Bütün oyunlar milletimiz tarafından bozulmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Anket şirketleri iflas etti. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaşmış; hain, haif ve hasmane kuşatma yarılmıştır. Aleyhimize kurgulanan algı operasyonları bozguna uğratılmıştır. Bütün oyunlar egemenliğin sahibi aziz milletimiz tarafından bozulmuştur.' dedi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
Bahçeli'den seçim değerlendirmesi: Bütün oyunlar milletimiz tarafından bozulmuştur
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçim sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yayımladığı yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

14 Mayıs 2023 tarihinde yurt içi ve yurt dışı seçim çevrelerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri Türk siyaset ve demokrasi hayatımız açısından tarihi bir nitelik taşımaktadır.

Bu kapsamda Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür.

Aziz milletimiz irade hürriyetine sahip çıkmıştır.

Seçimler şeffaf, dürüst ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yapılmıştır.

Türkiye'nin ileri ve yüksek demokrasi standardına ulaştığı taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak sağladığı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

Seçimlere katılım takdir edilecek düzeyde gerçekleşmiştir.

Türk milleti iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır.

Bütün siyasi parti ve ittifakların tecelli eden millet iradesine saygı duyması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

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