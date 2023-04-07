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Politika

MHP vekil adayı listesini YSK'ya sundu

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Semih Yalçın, MHP'nin aday listesini YSK'ya teslim etti. Yıldız, ardından açıklamalarda bulundu.

7 Nisan 2023 Cuma 10:29 - Güncelleme:
MHP vekil adayı listesini YSK'ya sundu
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28'nci dönem milletvekili genel seçiminde miletvekili adaylarımızın listesini genel başkan yardımcımız Semih Yalçın bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibariyle ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartı taşımaktadır." dedi.

Yıldız, "Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması Cumhur İttifakının yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendi var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan, demokrasimizi dejanere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir" diye konuştu.

  • Milletvekili aday listesi

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