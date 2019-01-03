MHP Samsun Milletvekili Usta ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Samsun Milletvekili Erhan Usta, 'Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları' nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
- AA
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nı zedeleyici" açıklamaları dolayısıyla "parti üyeliğinden kesin çıkarma" talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edildi.
MHP MDK Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Usta'nın, 1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun'la ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığına sevk edildiğini" bildirdi.
Partide, Erhan Usta'nın MDK'ye sevki konusunda dün çalışmalara başlanmıştı.
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