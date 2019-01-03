İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4878
  • 6,2393
  • 227.179
  • 88.827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

MHP Samsun Milletvekili Usta ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 'Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları' nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nı zedeleyici" açıklamaları dolayısıyla "parti üyeliğinden kesin çıkarma" talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edildi.
 

MHP MDK Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Usta'nın, 1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun'la ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığına sevk edildiğini" bildirdi.

 
Partide, Erhan Usta'nın MDK'ye sevki konusunda dün çalışmalara başlanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP'li Usta Disiplin Kuruluna sevk edildi

MHP'li Usta Disiplin Kuruluna sevk edildi

Güneş sisteminde görüntülenen en uzak nesne

Güneş sisteminde görüntülenen en uzak nesne

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Suudi Arabistan idamlarını istedi

Suudi Arabistan idamlarını istedi

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı

ABD heyetinden 'FETÖ'cü Batmaz' hamlesi

ABD heyetinden 'FETÖ'cü Batmaz' hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan ile ilişkiler savunmada zirve yaptı

Pakistan ile ilişkiler savunmada zirve yaptı

Sokak kedileri mağaza vitrinlerinde ısınıyor

Sokak kedileri mağaza vitrinlerinde ısınıyor

Osmanlı'nın unuttuğumuz adetleri

Osmanlı'nın unuttuğumuz adetleri

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA