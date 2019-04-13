MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu(MDK) ve milletvekillerinin katılımıyla seçim sonuçları değerlendirildi.

Kızılcahamam'da bir otelde yapılan toplantının bugünkü basına kapalı bölümünde MHP Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan ekonomi, Feti Yıldız seçim itirazı ve tartışmalar, Sadir Durmaz da yerel seçim sonuçlarıyla ilgili sunum yaptı.

İki gün sürecek toplantının yarınki bölümünde ise seçim sonuçları değerlendirilecek.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu(MDK) ve milletvekillerinin katılımıyla seçim sonuçları değerlendirildi.

Kızılcahamam'da bir otelde yapılan toplantının bugünkü basına kapalı bölümünde MHP Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan ekonomi, Feti Yıldız seçim itirazı ve tartışmalar, Sadir Durmaz da yerel seçim sonuçlarıyla ilgili sunum yaptı.

İki gün sürecek toplantının yarınki bölümünde ise seçim sonuçları değerlendirilecek.