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MHP uyardı: Cumhur İttifakı ruhunu zedelemeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) 9 Ocak’ta seçim gündemiyle toplayacak.

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Teşkilat bazında, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçime yoğunlaşan MHP’de, Başkanlık Divanı ve MYK çalışmalarına hız verildi. MHP Lideri Bahçeli, bu çerçevede dün parti genel merkezinde Başkanlık Divanını topladı. Bu yılın ilk Divan Toplantısı’nda, partinin yerel seçime ilişkin çalışmaları değerlendirildi. 

HASSASİYET VURGUSU 

Bahçeli, 9 Ocak Çarşamba günü de MYK üyeleriyle bir araya gelecek. Seçime hazırlık çalışmalarının masaya yatırılacağı toplantıda, Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı davranılmaması ve ittifakı zedeleyici söylemlerden kaçınılması konusundaki hassasiyetlere vurgu yapılacak. Devlet Bahçeli, MYK’nin ardından aynı gündemle il başkanlarıyla da bir araya gelecek. MHP, şu ana kadar 3’ü büyükşehir, 46’sı il, 602’si de ilçe ve belde olmak üzere toplam 651 adayı açıkladı. Partide, seçime ilişkin kampanya kapsamında seçim müzik ve sloganlarını belirleme çalışmaları da sürüyor. 

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