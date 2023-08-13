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Politika

MHP'de ''100 il 1000 ilçe'' çalışmaları sürüyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, '100 il 1000 ilçe' çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 15:10 - Güncelleme:
MHP'de ''100 il 1000 ilçe'' çalışmaları sürüyor
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Özdemir, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 18 Mart 2018 tarihinde partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayında belirttiği "100 il 1000 ilçe" çalışmalarının Cumhur İttifakı olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

Bahçeli'nin kurultayda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Türkiye'nin 100 il 1000 ilçeden oluşan yeni bir yapılanmayla ele alınması gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizden tekrar onay alarak kalıcı hale gelmişken yeni Türkiye hedefimize bu çağrının büyük katkı sağlayacağı açıktır. Biz de Kurban Bayramı sonrası parti binamızda vatandaşımız ile yaptığımız görüşmeler ve istişareler kapsamında, özellikle Kayseri kamuoyu nazarında büyük bir taleple karşılandığını gördük. Gelinen aşamada Gesi ve Erkilet'te yaşayan hemşerilerimizin yüksek bir talebinin olduğu ve hatta bu taleplerle alakalı, muhtarlarımızın ve vatandaşımızın zaman zaman hem MHP'ye hem de Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz AK Parti'ye iletildiğini bizler biliyoruz. Bu anlamda da MHP olarak bu iki çalışmayı yürüttüğümüzü bildirmek isterim."

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