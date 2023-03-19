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Politika

MHP'de aday adaylarını değerlendirme süreci başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 'Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu' çalışmalarına başladı.

AA19 Mart 2023 Pazar 11:25 - Güncelleme:
MHP'de aday adaylarını değerlendirme süreci başladı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başkanlığında kurulan, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ile Mustafa Kalaycı ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman'ın da yer aldığı komisyon, başvuruları inceliyor.

Partide bir yandan 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için aday adaylığı başvuru süreci devam ederken diğer yandan seçime hazırlık çerçevesinde oluşturulan komisyon başvuruları değerlendiriyor.

- MHP'DE ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI 21 MART'TA SONA ERİYOR

Çalışma kapsamında öncelikle aday adaylarının başvurusunu hukuki yönden değerlendirerek, mevzuata uygun olup olmadığını belirleyen komisyon, ardından partinin ilkeleri açısından ele alıyor.

Milletvekili aday adaylarının referanslarını da inceleyen komisyon, çalışmanın sonuçlarını Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunacak.

Bu arada MHP'de aday adaylığı başvurusu 21 Mart Salı günü saat 17.00'de sona erecek.

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