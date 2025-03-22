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Politika

MHP'den Başarır'a sert cevap: Çok zıplama, çekirgeye dönersin

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın MHP Lideri Bahçeli'ye yönelik haddini aşan sözlerine, 'Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin…' ifadeleriyle tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ22 Mart 2025 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
MHP'den Başarır'a sert cevap: Çok zıplama, çekirgeye dönersin
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasına kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı "sokak" çağrısı büyük tepki çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise katıldığı canlı yayında Bahçeli'ye yönelik haddini aşan sözler sarf etti.

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Başarır'a MHP'den çok sert cevap geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin...Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at...Haddini bil, edebini takın. Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz...Dümencinin önde gideni değilsen terbiyeli ol tescilli provokatör..." dedi.

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