İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasına kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı "sokak" çağrısı büyük tepki çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise katıldığı canlı yayında Bahçeli'ye yönelik haddini aşan sözler sarf etti.
MHP'Lİ YÖNTER: ALİ MAHİR ÇOK ZIPLAMA, ÇEKİRGEYE DÖNERSİN
Başarır'a MHP'den çok sert cevap geldi.MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin...Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at...Haddini bil, edebini takın. Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz...Dümencinin önde gideni değilsen terbiyeli ol tescilli provokatör..." dedi.