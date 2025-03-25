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Politika

MHP'den Can Ataklı hamlesi! Hukuki süreç başlatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 'Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır.' ifadesini kullandı.

AA25 Mart 2025 Salı 21:18 - Güncelleme:
MHP'den Can Ataklı hamlesi! Hukuki süreç başlatıldı
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Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cenneti merhum Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımızla ilgili gazeteci görünümlü aşağılık bir şahsın hezeyanları birbirinin devamı olan rezil bir planın ürünüdür. Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır. Toplum vicdanında mahkum olan bu girişimler konusunda hukuk müesseslerinin vakit kaybetmeksizin sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimizdir."

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