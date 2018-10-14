MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: İP'in müdiresi aldanıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İP Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akşener'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Yalçın, ''Sevsinler onun suç duyurusunu! Aman ne iyi olur. Böylece pandoranın kutusu açılır, hanımefendinin kirli çamaşırları ortalığa serilir.'' dedi.

Akşener'in 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi sarf ettiği ''Başkan olacağım'' sözlerini hatırlatan Yalçın, açıklamasında ''Sözde Yurtta Sulh Konseyinin adını bir slogan gibi kullanıp Atatürk’ün veciz sözünü istismar ederek kamuoyuna işaret veren, sonra da “Ben başbakan olacağım.” diyen Müdiredeki densizliğe, pervasızlığa bakın hele'' ifadelerine yer verdi.

''FETÖ ELEBAŞININ KENDİSİ HAKKINDA ''ONU KORUYUN'' TALİMATI ÇIKTI''

MHP'ye yönelik kaset komplosu ile ilgili FETÖ'yü işaret eden Yalçın, 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki operasyonda ele geçirilen ham görüntülerle birlikte FETÖ elebaşısı Gülen'in Akşener hakkında ''Onu koruyun'' talimatı verdiğini belirtti. Yalçın, ''2016 da Isparta S. Demirel Üniversitesine yönelik operasyonlar sırasında; Bilgi İşlem Merkezinin bilgisayarlarında, MHP’ye yönelik komplo kasetlerinin ham görüntüleriyle birlikte FETÖ elebaşının kendisi hakkında “Onu koruyun!” talimatı çıkan, sanki müdire değil de bir başkası..''

Akşener ve firari FETÖ'cü Emre Uslu arasındaki ilişkiye de değinen Yalçın, ''Azılı FETÖ firarisi Emre Uslu tarafından Türkiye düşmanı kanlı örgütün Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen, hatta bu konuda adı geçen hainle tweetleşen sanki kendisi değil de Venüs’ten gelmiş bir yaratık.'' ifadelerini kullandı.

Yalçın açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: Sayın Genel başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra konu yargıya intikal ettiğinde Müdirenin bütün marifetleri birer birer mahkeme önüne gelecek. Bakalım göreceğiz, o zaman el mi yaman bey mi yaman!