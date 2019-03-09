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MHP'den kalpaklı Bahçeli paylaşımı: Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır...

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

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MHP'nin Facebook ve Twitter hesaplarından, Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." ifadesine yer verildi.

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