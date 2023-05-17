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Politika

MHP'den Sinan Oğan açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği iddialarını yalanladı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
MHP'den Sinan Oğan açıklaması
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Sinan Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkat çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.

  • SinanOğan
  • ATA İttifakı

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