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Politika

MHP'den siyasette yeni döneme hazırlık

MHP, yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısında, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde, siyasetteki yeni döneme ilişkin adımlarını belirleyecek.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
MHP'den siyasette yeni döneme hazırlık
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Alınan bilgiye göre, MHP, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı faaliyetleri öncesinde yeni siyasi döneme hazırlanıyor.

Bu kapsamda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yarın partinin en üst karar organı MYK ile MDK üyelerinin katılımıyla toplantı yapılacak.

Toplantıda, başta iç ve dış politikadaki gelişmeler olmak üzere, Türkiye'nin gündemindeki öncelikli konular masaya yatırılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin de masada olacağı toplantıda, partinin yeni dönemde yürüteceği çalışmalar ele alınacak ve bu kapsamda alınması gereken kararlar istişare edilecek. Toplantıda alınan bu kararlar partinin daha sonraki siyasi adımlarının tayininde belirleyici olacak.

MHP daha önceki MYK toplantısını, 17 Mart'taki 14. Olağan Büyük Kurultayın ardından, Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiği 15 Nisan tarihinde yapmıştı.

- İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

Bu arada, 21 Eylül Cumartesi günü ise Genel Başkan Bahçeli başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak.

Toplantıda, il başkanlarının çalışma ve talepleri dinlenecek.

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