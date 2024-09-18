MHP'den siyasette yeni döneme hazırlık

Alınan bilgiye göre, MHP, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı faaliyetleri öncesinde yeni siyasi döneme hazırlanıyor.

Bu kapsamda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yarın partinin en üst karar organı MYK ile MDK üyelerinin katılımıyla toplantı yapılacak.

Toplantıda, başta iç ve dış politikadaki gelişmeler olmak üzere, Türkiye'nin gündemindeki öncelikli konular masaya yatırılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin de masada olacağı toplantıda, partinin yeni dönemde yürüteceği çalışmalar ele alınacak ve bu kapsamda alınması gereken kararlar istişare edilecek. Toplantıda alınan bu kararlar partinin daha sonraki siyasi adımlarının tayininde belirleyici olacak.

MHP daha önceki MYK toplantısını, 17 Mart'taki 14. Olağan Büyük Kurultayın ardından, Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiği 15 Nisan tarihinde yapmıştı.

- İL BAŞKANLARI TOPLANTISI



Bu arada, 21 Eylül Cumartesi günü ise Genel Başkan Bahçeli başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak.

Toplantıda, il başkanlarının çalışma ve talepleri dinlenecek.