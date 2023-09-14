MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk'te katıldığı bir programda Türk Silahlı Kuvvetlerine alçakça iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

TANRIKULU'NA DİKKAT ÇEKEN TEPKİ: DÜŞMANA ASKERLİK YAPMIŞTIR

CHP'nin Sezgin Tanrıkulu'nun bu tavrına yönelik sorumluluk alması gerektiği ifade eden MHP'li İzzet Ulvi Yönter, "Bu aleni bir şekilde vatana ihanettir. Dava açıldı. Yargının kararına göre CHP yönetimi tarihi sorumluluktan kaçmamalı, kaçamayacak. Bu sözler cinayet, ihanet, rezalet... Kahraman Mehmetlerimiz hainlerle mücadele eder, bölücülerle mücadele eder. AİHM Türkiye'nin haklarıyla ilgili bir hassasiyet duymuyor. PKK'nın propagandasına Sezgin Tanrıkulu sarılmıştır. Düşmana askerlik yapmıştır. TSK bizim gelecek ümidimiz. Şu anda Sezgin Tanrıkulu'nun yediği ekmek haramdır." dedi.

"CHP GENEL BAŞKANI, SEZGİN TANRIKULU'NU KARŞISINA ALABİLİR Mİ?"

CHP yönetiminin Tanrıkulu'na yönelik yeteri kadar tavır göstermediğin vurgulayan MHP'li Yönter, "CHP yavaş, düşük profilli bir açıklama yaptı. CHP bizim beklediğimiz bir tavrı gösteremez. Selahattin Demirtaş serbest kalsın diyen kim. Şimdi CHP Genel Başkanı Sezgin Tanrıkulu'nu karşısına alabilir mi? Biz süreci dikkatle takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

"AKŞENER KENDİSİNİN TEMİZE ÇIKACAĞINI SANIYOR"

CHP ve İYİ Parti arasındaki kavgaya dikkat çeken Yönter, "14 Mayıs öncesi bunu söyleyeceklerdi. Demirtaş ile kahvaltı rezervasyonu yapan kim? Birbirlerine medya üzerinden adeta zeytin dalı uzatanlar kimler? Akşener, baktı ki durum kötü, CHP ve HDP'yi karalıyor, yaftalıyor ve kendisinin temize çıkacağını sanıyor. Hepsi aynı çuvalın içine girmiş, birbirine benzemiştir. Bu çırpınış hali." ifadelerini kullandı.