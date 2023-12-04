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  • MHP'den yerel seçim adayları için çok yönlü inceleme başlatıyor
Politika

MHP'den yerel seçim adayları için çok yönlü inceleme başlatıyor

MHP, yerel seçimde partinin ilkeleri ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 'adaylığa uygunluk' şartları çerçevesinde, belediye başkanı ve meclis üyeliğine aday adaylığı müracaatı yapanları çok yönlü araştırıyor.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
MHP'den yerel seçim adayları için çok yönlü inceleme başlatıyor
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Edinilen bilgiye göre, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında aday başvurularını 13 Kasım'da almaya başlayan MHP'de süreç, 15 Aralık'ta sona erecek.

MHP'de bir yandan başvurular alınırken bir yandan da partinin ilkelerine uygun davranan, toplumda itibarlı, bulunduğu bölgede çalışmalarıyla öne çıkan adayları belirlemek için çok yönlü çalışılıyor.

14 Mayıs'taki milletvekili genel seçimleri öncesinde adaylarını yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olup olmadığı gibi konularda incelemeye alan parti yönetimi, aynı yöntemi yerel seçimlerdeki adayları için de uygulayacak.

İNCELEME İÇİN 15 KİŞİLİK KOMİSYON OLUŞTURULDU

Bu kapsamda, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında partinin hukukçularının yer aldığı, 15 kişilik bir komisyon oluşturuldu.

Aday adaylarının öz geçmişlerine ilişkin titiz inceleme yapan komisyon; büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan aday adaylarının adli sicil kayıtlarını, YSK tarafından aranan şartlara uygunluğunu ve mevzuat çerçevesinde seçilmeye engel bir durumlarının bulunup bulunmadığını irdeliyor.

  • MHP Seçim
  • YSK Başvuru
  • Araştırma

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