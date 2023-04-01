MHP'li Akçay'dan 7'li Koalisyon'a tepki: Asıl ittifak CHP ile HDP arasında kurulmuş

Salihli ilçesinde Sanko Enerji tarafından Kurtuluş Mahallesi'ne yaptırılan pazar yerinin açılış töreninde konuşan Akçay, 1946'daki çok partili dönemden 2018 genel seçimlerine kadar Türkiye'nin 72 yıllık yönetim ve siyasi hayatının bilançosunun istikrarsızlık olduğunu belirterek 72 yılda 51 hükümetin değiştiğini, bunlardan 17'sinin koalisyon, 6'sının azınlık hükümeti, 3'ünün darbe yönetimi, 2'sinin de geçici hükümet olduğunu söyledi.

Akçay, Millet İttifakı'nı eleştirerek "7'li masanın açık açık söylemlerinden çıkan netice şu: 'Biz Türkiye'yi 7-8, daha söyleyemedikleri terör örgütleri ile ABD ve Avrupa ile birlikte yöneteceğiz' diyor. Bunu Kılıçdaroğlu, 'Dostlarımızla yöneteceğiz' şeklinde ifade ediyor. Dostlarımız dedikleri, Türkiye düşmanları, terör örgütleriyle Türkiye düşmanlarıyla ülke yönetmeye talip olduklarını ifade ediyorlar ki bu Türkiye'yi kaos, kargaşaya sürüklemenin bir değişik ifadesidir." diye konuştu.

CHP ile HDP arasındaki ilişkiye de değinen Akçay, "Asıl ittifak CHP ile HDP arasında kurulmuştur. Peki diğer ortaklar nedir? Onlar gazoz kapağıdır, gazoz kapağı. Peki bu gazoz kapaklarından biri olan Ali Babacan, iftihar ettiğimiz projelerimize ne diyor? 'İHA, SİHA ve Kızılelma'ya dokunacağız' diyor. İHA, SİHA ve Kızılelma'ya uzanan elleri kırarız." ifadelerini kullandı.

Sanko Enerji Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım da yatırım yaptıkları bölgelerde yaşayanları komşuları kabul ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:



"Geleceğimiz için çok güzel projeler yapıyoruz. Dokuz ay gibi kısa sürede burayı tamamladık. Gurur duyulacak ve örnek alınacak bir tesis oldu. Burayı sadece bir pazar yerinin ötesinde etkileşim alanı olarak da tasarladık. Burada sanal gerçekliği kullanarak çocuklarımıza teknolojiyi, geleceğin dünyasını anlatmaya çalışacağız."

