MHP'li Akçay'dan CHP ve İP'e çok sert tepki: İkisi de terör yancısıdır

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 24 Haziran seçimlerinin ardından kanlı-bıçaklı hale gelen CHP ve İP’in MHP karşısındaki ortak tutumuna sert tepki gösterdi.

"İKİ PARTİ DE KANDİL VE PENSİLVANYA'NIN UŞAĞI"

İki partinin de FETÖ’ye, HDP’ye olan yakınlığını gündeme getiren Akçay, “Bu iki partinin MHP düşmanlığı haricinde başka ortak yönleri de vardır. Her ikisi de terör örgütlerinin suflörlüğünde ortak hareket etmektedirler. Birisi Pensilvanya’nın, diğeri Kandil’in övgü ve desteğine mazhar olmuştur. Her ikisi de terör sanıklarını hapisten çıkarmak için büyük gayret içinde olmuştur. Her ikisi de HDP’yi Kürtlerin siyasal temsilcisi olarak görmek suretiyle alenen bölücülük yapmaktadır. Her ikisi de terör yancısı, Pensilvanya ve Kandil uşağıdır, teröristlerle gönül bağı vardır” dedi.

“MHP ŞER İTTİFAKI’NIN UCUZ OYUNLARINA GELMEZ”

CHP ve İP’i ‘şer ittifakı’ olarak niteleyen ve tahrik siyasetlerini devreye soktuğunu belirten Akçay, “Şer ittifakının militanları şuursuzca MHP’ye saldırmaya, bayağı sözlerle bizleri tahrik etmeye devam etmektedir. Ancak bilinmelidir ki, MHP Şer ittifakının bu ucuz oyunlarına gelmez. Ortada hiçbir fiili saldırı yokken bunun olması için var gücünü kullanan çakalların tezgahını MHP ve ülkücüler vakur ve sakin duruşuyla bozmuştur. CHP’nin ağzından çıkanı kulağı duymayan grup başkanvekiline ihtaren hatırlatırım ki, MHP’ye yaptığınız hakaret ve tahrikler elbette karşılıksız kalmayacaktır.” diye konuştu.

(Diriliş Postası)