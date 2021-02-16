MHP'li Bülbül: Türkiye bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır

AA 16 Şubat 2021 Salı 17:30 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 17:30

TBMM Başkanvekili Celal Adan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapmasının ardından siyasi parti gruplarına söz verdi.

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölgeye yönelik eşine az rastlanacak şekilde zor ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Bülbül, "Teröristler devamlı olarak kuzeyden saldırı beklerken, bu defa güneyden gelinerek şok bir operasyon, harekat gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Terör örgütü mensupların psikolojik olarak da büyük bir çöküntüye uğradığını dile getiren Bülbül, "Türkiye bu harekatla, bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Dünyada ender orduların gerçekleştirebileceği bu harekatla, Kandil ve Sincar gibi derin bölgelere harekat yapılabilme imkanı ortaya koyulmuştur. Ülkemizin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakları kapsamında gerçekleştirdiği Pençe Kartalı-2 Harekatı inşallah Kandil'e ve Sincar'a yapılacak olan operasyonların habercisi olacaktır. Hain terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kandil ve Sincar yok edilmeli, katil elebaşları etkisiz hale getirilmeli, Türk milletinin, analarımızın intikamı alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamalıdır." diyen Bülbül, Türkiye'nin, coğrafyanın derinliklerine inerek, PKK terör örgütünün yuvalandığı, karargah olarak kullandıkları yerleri yok etmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada, PKK, FETÖ yönlendirmesiyle hareket eden sahte hesaplarla terör propagandası yapıldığını anlatan Bülbül, bu hain terör propagandasına karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bülbül, PKK, FETÖ ve bütün hain terör örgütleriyle mücadelede devletle birlikte hareket ederek, bu terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını dile getirdi.