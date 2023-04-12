MHP'li Büyükataman: Bütün gündemimiz Hatay'dır, Kahramanmaraş, Adıyaman'dır

Büyükataman, partisinin Hatay İl Başkanlığınca afetzedelerin de katıldığı Belen ilçesindeki Doğapark Tesisleri'nde düzenlenen "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" iftar programında, depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren devletin bütün kurum ve kuruluşlarının bölgeye sevk edildiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla parti heyetinin de deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve yaraları sarmak üzere görevlendirildiğini aktaran Büyükataman şöyle konuştu:

"Tüm belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve Ülkü Ocaklarımız, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak ve yardımların bölgeye ulaştırılmasını sağlamak için deprem bölgelerinde çalışmaya başladı. Dünya üzerinde yaşanmış en yıkıcı depremlerden birini yaşamamıza rağmen devletimiz ve hükûmetimiz ivedi şekilde ihtiyaçlarının karşılanması için olağanüstü bir gayretle çalışmıştır. Yaşanan can kayıplarının telafisi maalesef mümkün değildir. Şunu bilmenizi canıgönülden isterim ki yaşanan acılar ve kayıplar hepimizindir. Milletimiz bu büyük felaketin yıkımıyla mücadele ederken yurdun hiçbir yeri emin olun huzurlu değildir. Tüm Türk milletinin olduğu gibi hepimizin yüreği gece gündüz Hatay'da ve tüm deprem bölgelerinde sizlerle birlikte atmaktadır."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜTÜN GÜCÜYLE MİLLETİN YANINDA"

Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün gücüyle milletin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini dile getirdi.

Kısa zamanda hasar tespitlerinin yapıldığını, enkaz kaldırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Büyükataman şunları kaydetti:

"Şehirlerimizin yeniden eski haline kavuşması ve hayatın normale dönmesi için gereken her şey yapılmaktadır. Bu büyük yıkıma rağmen devletimizin tüm kurumlarıyla burada verdiği büyük mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Mümkün olan en kısa sürede barınma ve gıda ihtiyacı karşılanmış, çadır kentler kurulmuş, hemen ardından konteyner kentler tüm hızıyla kurulmaya başlanmıştır. Kim ne derse desin Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, milletinin yanındadır ve yıkımın yarattığı mağduriyetleri gidermeye muktedirdir."

"ŞEHİRLERİ YAŞANABİLİR GÜNLERDE KAVUŞTURACAĞIZ"

Büyükataman, Cumhur İttifakı olarak ilk andan itibaren siyaseti bir kenara bırakıp tüm güçlerini depremin yarattığı yıkımı ortadan kaldırmak ve bütün imkanlarla milletin yanına koşma gayreti içinde olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Milletimiz böylesine derin acılar yaşarken siyaset yapmayı aklımızdan dahi geçiremeyiz. Bütün gündemimiz Hatay'dır, Kahramanmaraş, Adıyaman'dır. Bunun aksini düşünmemiz elbette mümkün olmayacaktır. Cumhur İttifakı olarak tek gayemiz sizlerin yanında olmak ve yıkılan şehirlerimizi yeniden eski günlerine kavuşturmaktır. Bölgenin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayacağımızdan, devletimizin bunların gereğini yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öncelikle geçici barınma sorununun çözülmesi için şu ana kadar Türkiye genelinden 650 binden fazla çadır ve 50 binden fazla konteyner kurulmuş, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yetkili bakanlarımızın açıkladığı üzere Hatay'da afet konut yapım seferberliği kapsamında 216 bini merkezde 34 bini köylerde olacak şekilde toplamda 250 bin konutun yapım süreci başlatılmıştır."

Mümkün olan en kısa sürede devletin tüm vatandaşları kalıcı konutlarına kavuşturacağına ve hayatın normalleşmesini sağlayacağına dikkati çeken Büyükataman, "Tarihte eşine az rastlanmış bir dayanışma örneği ve devlet kararlılığıyla Cumhur İttifakı olarak bu enkazları kaldıracak ve şehirleri yaşanabilir günlerde kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Büyükataman, Cumhur İttifakı olarak büyük yıkımın üstesinden hep birlikte geleceklerini sözlerine ekledi.