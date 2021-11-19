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Politika

MHP'li Durmaz'dan İP eleştirisi: Milletimizin şamarı onları kendilerine getirecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi'nin açılışına katıl Durmaz, İP'i eleştirerek, 'Aziz milletimiz kimin iyi kimin kötü olduğunu görmekte ve bilmektedir. ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz' sözünün büyüsüyle, iktidar olmayı hayal edenleri milletimiz, şamarıyla kendilerine getirecektir.' dedi.

DHA19 Kasım 2021 Cuma 18:58 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 18:58
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. İlk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Durmaz, daha sonra Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Durmaz, İP'e eleştirilerde bulunup, şunları söyledi:

"HDP'li vekilin 'Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz' sözlerine cevap veremeyen, 'Burası Kürdistan' diyene tek kelime edemeyen ama şehit yakınının 'HDP ile ittifak yapmayın, Demirtaş ile kahvaltı yapmayın' demesine küfürle karşılık veren, utanmadan bir de küfürcü vekillerine sahip çıkan, Kendilerine 'İyi' deyip, cilaları dökülünce gerçek yüzleri ortaya çıkan köksüzler bizi anlayamaz. Bunların tek anladıkları, koltuk, makam, çıkar ve menfaattir. Aziz milletimiz kimin iyi kimin kötü olduğunu görmekte ve bilmektedir. ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz' sözünün büyüsüyle, iktidar olmayı hayal edenleri milletimiz, şamarıyla kendilerine getirecektir."

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