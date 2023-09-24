MHP'li Durmaz'dan kriz ve kaos masasına tepki: Şahsi ikballeri için ülkeyi uçuruma sürüklemekten kaçınmadılar

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Durmaz, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 9 Ağustos 2023'te başlatılan kongrelerin büyük coşkuyla, birlik ve beraberlik havasında, parti disiplini içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Türk milletinin, 14-28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'na güvendiğini ve istikrardan yana tercihini yaptığını demokratik yolla gösterdiğini vurgulayan Durmaz, şu görüşleri paylaştı:

"Kendi aralarında bile anlaşamayan kriz ve kaos masasının boş vaatlerine aldırış etmeyen aziz milletimizin, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nı destekleyerek zilletin yönetemediği belediyeleri tekraren Cumhur İttifakı'nın yönetimine vereceğine inancımız tamdır. Çünkü zillet ittifakının, milletten saklı iş çeviren, birbirlerinden habersiz gizli protokollerle bakanlık paylaşan, şahsi ikballeri için ülkeyi uçuruma sürüklemekten kaçınmayan bir zihniyete sahip olduğu ortaya çıkmıştır."

Durmaz, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin başta olmak üzere, diğer büyükşehir belediyelerinin, Cumhur İttifakı'nın hizmet odaklı, MHP'nin "üretken belediyecilik" anlayışıyla tekrar buluşturulması, iş bilmezlerin elinden kurtarılması gerektiğini dile getirdi.