MHP'li Ersoy: Çabamız Çevre Kanunu'muzu gelişen ve değişen dünyayla uyumlu kılmaktır

TBMM Genel Kurulunda Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerine konuşan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, millet yararının ve kamu çıkarının alenen göz ardı edildiği bir teklifle karşı karşıya olduklarını, uyarı ve düşüncelerinin dikkate alınmadığını söyledi.

Teklifle kıyılardaki dolgu alanlarında otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yer altı otoparkı inşa edilebilmesi için düzenleme yapıldığını aktaran Çelik, "Maddede ifade edilen açığa çıkmayan yer altı otoparkının güvenliğine, maliyetine, yerine ve zamanına ilişkin belirsizliğin olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu hususlar detaylı bir şekilde izah edilmeden, etki-fayda analizi yapılmadan ilgili maddenin geçirilmek istenmesi 'Acaba yeni rant alanlarına kapı mı aralanıyor?' sorusunu akıllara getirmektedir. Ayrıca burada doğa ve çevre hassasiyetini bir kenara koyup taşıt ve trafiği önceleyen bir iradenin yansımalarını görüyoruz. Anlıyoruz ki her yeri betonlaştıran, rant ve çıkar dışında gözü bir şey görmeyen AKP, şimdi de yer altı otoparkları üzerinden yeni icraatlar peşindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, teklifin milletin esas sorunlarına çare olmaktan uzak, yetersiz, belirgin hukuki hatalar, anlaşılmaz hükümlerle dolu bir teklif olduğunu iddia etti.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, çevre konusunun oldukça dinamik bir süreç olduğunu işaret ederek "Bütün çabamız çevre mevzuatının temelini oluşturan Çevre Kanunu'nu gelişen ve değişen dünyayla uyumlu kılmaktır. 27'nci Yasama Dönemi'nde Çevre Kanunu'nda üç kez kapsamlı düzenlemeler yaptık. Hava yönetimi, su ve atık yönetimi, denizcilik faaliyetleri, kimyasalların yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele gibi birçok konuda önemli reformları el birliğiyle hayata geçirmiş olduk." diye konuştu

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ise 20 yıllık AK Parti iktidarında ekolojik, toplumsal ve iktisadi olarak büyük bir yıkım yaşandığını iddia etti.

Yerlilik ve millilik adına yıkım politikalarının ve sonuçlarının meşrulaştırılmaya çalışıldığını savunan Çepni, "Çevre ve ekoloji siyasetin tam olarak merkezinde. Bu yeni gelen düzenlemeyle de yeni yıkım projelerine tanık oluyoruz. Ülke seçim sürecine girmiş ama AKP büyük bir telaşla yeni yasalar getirmeye çalışıyor. Çünkü aynı zamanda bunlar bir seçim yatırımı." ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise teklifin maddeleri arasında yer alan kıyı dolgu alanlarının altına otopark yapılmasıyla ilgili "bu alanlara otopark yapmanın ileride oluşacak deprem ve tsunamilerde büyük can kayıplarına sebep olabileceği" uyarılarında bulunduklarını belirtti.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri anımsatan Aydın, bunun uygulamaya geçilmesi durumunda can kayıplarının önünün açılmış olacağını kaydetti.

Aydın, "Şimdi sormak lazım 50 bin yurttaşımız hayatını kaybetti, sorumlusu kim? İnsanlara çadır, yardım malzemesi götürülemedi. Bunun sorumlusu kim? GSM operatörleri çalışmadı, insanların, yakınlarına attığı mesajlar günler sonra ulaştı, hepimiz o mesajları dinlerken ağladık. Peki, o yurttaşların bir kuzu kadar hakkı yok muydu? Niye bir kişi istifa etmedi? Neden Kızılayın çadırlarını parayla satan Kızılay Başkanı istifa etmedi?" ifadesini kullandı.