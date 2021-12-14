İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2021 Salı / 10 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2717
  • EURO
    16,1983
  • ALTIN
    818.571
  • BIST100
    2151.42
Politika

MHP'li Hasan Kalyoncu'nun acı günü

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi İsmail Hakkı Kalyoncu (60) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA14 Aralık 2021 Salı 14:54 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 14:54
ABONE OL

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 mali yılı bütçesi görüşülürken, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu söz alarak, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi İsmail Hakkı Kalyoncu'nun hayatını kaybettiğini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin temsilcileri söz alarak, MHP'lilere başsağlığı diledi. İsmail Hakkı Kalyoncu'nun Ankara'daki hastanede bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

Kalyoncu'nun cenazesinin yarın Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.

  • Hasan Kalyoncu
  • İsmail Hakkı Kalyoncu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.