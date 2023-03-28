MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Saadettin Tantan'ın HÜDA PAR sözlerine cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı bir televizyon kanalında soruları cevapladı.

"MERHUM ERBAKAN YAŞASAYDI, OĞLUNUN YAPTIĞINI YAPARDI"

Yönter, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımına ilişkin, "Milletvekilliği hususunda ne gibi görüşmeler, anlaşmalar yaptıklarına dair bir bilgimiz yok. İki parti arasında bir siyasi ilişkidir. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na güç, renk katacağına inanıyoruz. Merhum Necmettin Erbakan hocamızın anıları, mesajları yere düşmemiştir. Merhum Erbakan bugün yaşasaydı, oğlunun yaptığının aynısını yapardı. Saadet Partisi'nin yönetimine, oy verenlere dikkatle bakmak lazım. Oy veren vatandaşlarımızı çok değerli buluyoruz, 14 Mayıs'ta onlar milli ve manevi değerler istikametinde adım atacaklarına da gönülden inanıyoruz. Saadet Partisi'nin yönetimi, Temel Karamollaoğlu bey bir yanlışın içindedir, istikametten sapmıştır" dedi.

"HÜDA PAR TERÖRÜ REDDETTİ"

HÜDA PAR tartışmaları hakkında soruyu yanıtlayan Yönter, şunları söyledi: "Bu konu öyle maksatsız polemiklere çekildi ki biz bile şaşıyoruz. HÜDA PAR, Hizbullah, HDP, PKK sürekli bunlar konuşuluyor. Cumhur İttifakı'na aba altından sopa gösterme amacı var. Genel Başkanımız bir yazılı açıklama yaptı. Ne varsa onları ortaya koydu, HÜDA PAR'a, MHP ve Cumhur İttifakı'nın bakışını aslında özetledi. Genel Başkanımızın açıklamaları çok net. HÜDA PAR'ın yöneticileri, başkanı bugüne kadar bir defa terörü öven yahut ilişkilerini belgeleyen bir ifade kullanmadı. Bilakis terörü reddetti. Hizbullah terör örgütü ile bağlantısı olmadığını ifade etti. HÜDA PAR üzerinden niye yapıyorsunuz, siz HDP ile PKK'nın, CHP ile HDP'nin PKK'nın ilişkilerine bakın."

SAADETTİN TANTAN'IN SÖZLERİNE CEVAP

Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın "Mezar evlerine ve Okkan suikastına şahit olan dönemin başbakan yardımcısı Bahçeli'nin HÜDA PAR'ın Hizbullah'ın siyasi uzantısı olduğunu en iyi bilen isimlerden olması gerekir" sözlerine yanıt veren Yönter, şunları söyledi: "Hizbullah'a karşı Beykoz operasyonu ile güvenlik güçlerimiz tarafından örgütün beli kırıldı. Buna Saadettin Tantan şahit. Saadettin Tantan'a çağrı yaptı genel başkanımız. Tantan, HÜDA PAR ile Hizbullah'ın başka oluşumlar olduğunu iyi biliyor. Sayın Tantan, Genel Başkanımıza haksız, ahlaken sorunlu ifadelerle sen milli ve manevi değerleri mi öğretmeye çalışıyorsun? HÜDA PAR ile Hizbullah'ın arasında bağlantı olmadığını en iyi bilen sensin. Siyasi çıkar için konuşma. Parti programında ne olup olmadığıyla ilgili mesele onları bağlar"

Yönter, şöyle devam etti:

"İki yakın temel hedefimiz var. Birincisi 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı açık ara farkla seçtirmeliyiz. İkincisi MHP'yi milletimizin iradesi ile milletvekili sayısını artırmalıyız. Siyasal ve sayısal oy desteğini yükseltmesi.

HÜDA PAR'ı savunacak olan, HÜDA PAR'ın kendisidir. HÜDA PAR'ın dağda terör örgütü, bir militanı yok, tetik çeken teröristi yok. Bölücü, yıkıcı bir amaç taşıdığı falan yok. Niyet okuyarak mı biz siyaset yapacağız. Gece gündüz gibi farklı değil mi HÜDA PAR ile HDP. Cumhur İttifakı'nı siz nereye çekmeye çalışıyorsunuz. PKK en çok Batman'da ve civarında HÜDA PAR'a saldırıyor. Yasin Börü kim? CHP de İYİ Parti de diğerleri de PKK'nın, FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok. MHP'ye bu konuda kimse parmak sallayamaz. Böyle bir haddi, hakkı olamaz. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhurun zaferi ile taçlandıralım istiyoruz. Biz, sanal polemiklerle uğraşmıyoruz. Bunların hepsi sokak dedikodusu. Niye? 14 Mayıs'ta mağlup olacaklarını gördüler. Beyhude çırpınışları, boşuna gayretleri."

"MADEM AĞIRALİOĞLU OY VERMEYECEK, NE ARIYOR ORADA?"

Millet İttifakı'nın tutumuna karşı yaptığı çıkışla gündem olan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu konusunda Yönter, "Bu bir kayıkçı kavgası, kör dövüşü. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes birbirini yokluyor. Kendi partisi içerisinde güç ve siyasal destek devşirmeye çalışıyorlar. Madem Ağıralioğlu oy vermeyecek, ne arıyor orada? Daha farklı davranabilir. Gerginlik içerisinde oy vereceğim dedi geçen gün. Bir süre önce de partisine pusu kurulduğunu ifade etti. Size madem pusu kurulduysa, orada ne arıyorsunuz? HDP ve diğer ittifak bileşenleri aday çıkarmayacaklarmış. EMEP var, SHP var, HDP var, PKK var, PYD'si, YPG'si var. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmıyorsa, bu baskıyı yapan başka bir unsur var demektir. HDP, PKK emperyalizmin maşasıdır" ifadelerini kullandı.

Yönter, şöyle devam etti:

"Twitter'da algoritmaların hepsi Kılıçdaroğlu'nun lehine. Bölücü odaklar zillet ittifakının yanında. Büyük bir depremle karşı karşıyayız değil mi? Cumhur İttifakı diyor ki, 1 yıl içinde evi yıkılmış, harap olmuş şehirlerimizi, insanlarımızı tekrar ayağa kaldıracağız. Kılıçdaroğlu ve ekibi bir kümes yapamaz. Tecrübe ise, Cumhurbaşkanımız 20 yıllık tecrübeye sahip. HDP'nin aday çıkarmaması bir oyunun parçasıdır. Başaramayacaklar. 14 Mayıs'ta millet dalga dalga büyüyecek.

Biz Yavuz Ağıralioğlu ile ilgilenmiyoruz. Bizim meselemiz değil, o kendi partisinin meselesi. Biz siyasete ilkeler çerçevesinde bakıyoruz."

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI SÜRECİ

Yönter son olarak, aday adaylığı sürecini anlattı: "Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kurulan bir komisyonumuz var. Bu komisyonumuz Sayın Semih Yalçın başkanlığında teşekkül etti. Aday adaylığı müracaatları burada değerlendirilecek ve Genel Başkanımıza kanaat arz edilecek, Genel Başkanımız da takdir ve değerlendirme yapacak. Daha sonra YSK'ya listemizi vereceğiz. Biz çok iddialıyız. MHP, tüm anketleri, manşetleri, kumpasları bozarak geliyor. Bugüne kadar çok güçlü bir şekilde aldığımız oyun üstüne çıkacağız. Bütün tahminlerin berhava edeceğiz."