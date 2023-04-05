MHP'li Kara: İHA ve SİHA'lar Türk milletinin gururudur, desteklemeye devam edeceğiz

TBMM Genel Kurulunda, KİT Komisyonunun Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2017-2018 ve 2019-2020 yılları denetimine ilişkin raporlarının, TRT'nin 2017-2020, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017-2020, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019-2020, Ziraat Bankasının 2019-2020, Türkiye Halk Bankasını 2019-2020, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin 2019-2020, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri AŞ'nin 2019-2020, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019-2020, Türkiye Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin 2020, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'nin 2019-2020, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yıllarına ait bölümleri ile bu bölümlere ilişkin itirazların görüşmelerine başlandı.

"SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ ATILIMLAR DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEKTEDİR"

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, muhalefetin itiraz ettiği kurumlardan biri olan TRT tarafından yapılarak birçok ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinin, önemli bir tanıtım aracı ve gelir kaynağı olduğuna dikkati çekti.

TRT'nin, kamu yararına yönelik yayın yaptığı için bazı durumlarda kar etmenin ikinci planda kaldığını ancak buna rağmen, itirazların aksine, ilan, reklam, sponsorluk, program, satış, marka ve lisanslı ürün gelirlerinde artış yaşandığını anlatan Kara, "Dış yapımlara gereğinden fazla kaynak ayrıldığı itirazı da rakamlarda karşılığını bulmamaktadır." dedi.

Kara, Ziraat Bankası ile Halk Bankası'ndan alınan kredilerin geri ödenmediği ve bazı firmaların kayrıldığı yönünde iddiaların olduğunu belirterek, "Sayıştay raporlarında bunun bir karşılığı bulunmamaktadır. Banka yetkilileri tüm kredilerin düzenli olarak denetlendiğini, BDDK'nın mevzuatına göre kontrol altında tutulduğunu, takibe intikal eden kredilerin nakde dönüştürülmesi hususunda yasal ve idari süreçlerin devam ettiğini beyan etmektedir." ifadelerini kullandı.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi AŞ (ASFAT) ile ilgili itirazlara da değinen Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fabrikanın mülkiyeti MSB'de olacak şekilde ve işçilerin tüm özlük hakları korunarak, kadroların ASFAT'a kalması kaydıyla 25 yıllığına fabrikanın işletme hakkı BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmiştir. Firmanın açıklamalarında Katarlı ortak vurgusunun yanıltıcı olduğu, BMC'nin ortaklığının yüzde 49,9'unun Katar'da olduğu ama ana itibarıyla şirketin Türk firması olduğu belirtilmektedir. ASFAT yönetimi, milli menfaatleri gözeterek yabancı personel çalıştırmadıklarını, üretimlerini Türk yönetici, mühendis ve işçilerle yaptıklarını da beyan etmektedir. Son yıllarda gerek KİT gerekse özel sektördeki girişimlerimiz tarafından savunma sanayisi alanında yapılan atılımlar tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. Rusya-Ukrayna savaşında adına klipler yapılan, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan İHA'larımız, SİHA'larımız; bunun dışında BAYRAKTAR, Akıncı'mız, KIZILELMA savaş uçağımız ve adını sayamadığım daha nice yerli üretim silahımız Türk milletinin gururudur. Bu firmalara verilecek olan tüm desteklerin de arkasında olmaya devam edeceğiz."

KİT Komisyon raporları üzerindeki görüşmeler devam ediyor.