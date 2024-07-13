Semih Yalçın'ın, sosyal medya hesabından, "MHP ve milliyetçi-ülkücü hareket muarızlarına açık mektup" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında ülkücülüğün önemine işaret eden Yalçın, ülkücü olarak kalmanın ilk şartının milliyetçi-ülkücü hareketin kuvvetli sosyal yapısından, çekim gücünden ayrılmamak olduğunu belirtti.

"ÜLKÜCÜLÜK ESKİMEYEN BİR AİDİYETTİR"

MHP ve milliyetçi-ülkücü hareketten çeşitli vesile veya bahanelerle bağlarını koparanların akıbetinin karanlık olduğunu dile getiren Yalçın, "Haklarında en çok da 'eski ülkücü' tabiri kullanılan bu gibi kişiler, MHP muarızı CHP ve Dem Parti'nin oluşturduğu şer cephesinin safında, ip gibi karşımıza dizilmişlerdir. Muarızlarımızla beraber, MHP'ye ve hareketimize asılsız, temelsiz iddialarla hücum etmektedirler. Bu gibilere 'Eski Ülkücü' denilmesi çok yanlıştır. Zira ülkücülük, eskimeyen bir aidiyettir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, milliyetçi-ülkücü hareketin bünyesinde 27 senedir "yeni nesil ülkücüler" yetiştiğini belirten Yalçın, "MHP etkisizleştirilmeden yükselen bayrağın inmeyeceği, ezanın susmayacağı aşikardır. MHP varken, Türkiye'nin bekasına dönük oyunların bozulacağı, tezgahların dağıtılacağı açıktır. Çünkü artık eski ülkücü yoktur, yeni nesil ülkücü vardır." değerlendirmesini yaptı.

"CHP'NİN BU OLAĞAN DIŞI İLGİSİ..."

Yalçın, sosyal medyada MHP'yi lekelemeyi, milletin gözünden düşürmeyi hedefleyen yıkım ekipleri oluşturulduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Elde hiçbir somut delil, hiçbir dayanak yok iken, bir cinayetle suni bağ tesis edilmeye çalışılarak sırf MHP'yi zan altında bırakmak için olağanüstü çaba gösterilmektedir. Bilhassa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu davayla maden bulmuş meteliksiz define avcısı edasında, yakından ilgilenmektedir. Şurası muhakkak ki CHP'nin bu olağan dışı ilgisi, partide MHP'ye ve milliyetçi-ülkücü harekete duyulan geleneksel öfke, kin ve nefretin göstergesidir."

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Özel'i eleştiren Yalçın, "Özel'den, neden şehitlerimizin davalarıyla böylesine hassasiyetle ilgilenmediğini, topluma ve kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Özel'den, kamuoyu gündemini meşgul eden başka yüzlerce cinayet ve dava varken, neden bütün ağırlığı bir cinayeti MHP ile ilişkilendirme gayretine verdiğini, millete anlatmasını teklif ediyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve yakın alakaya muhtaç binlerce ailenin hukuki sorunlarına eğilmek dururken, Özgür Özel'in, işi gücü bırakıp MHP'ye dönük saldırılara vesile edilen bir davaya bu derece yoğunlaşmasının sebebini izah etmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneşin balçıkla sıvanamayacağını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Siyasete çirkin surette malzeme ve katık edilmeye çabalanan bir cinayetle MHP'nin en küçük ilgisini bulunmadığı zamanla ortaya çıktığında, muarızlarımızın, halkın yüzüne hangi şerefle bakacaklarını sabrederek göreceğiz. Maskelerin düşüp karanlık yüzlerin ortaya çıkmasını sabırla bekleyeceğiz. 'Son gülen iyi güler' atasözünün tecellisini, itidalle, soğukkanlılıkla gözleyeceğiz. Haklı olduğumuz yolda mücadeleden, tutarlı politikamızdan ve kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Milliyetçi-ülkücü hareket ve MHP'nin asılsız iddialar, haksız iftira ve isnatlarla karalanarak takatten düşürülmeye, etkisizleştirilmeye çalışılmasına müsaade etmeyeceğiz."