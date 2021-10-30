MHP'li Yıldırım: 2023 seçimlerinde hedefimiz sayın Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı yapmak

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 19:50

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programları kapsamında Diyarbakır'da temaslarda bulunan Yıldırım, Türk Sağlık-Sen, Engelliler Derneği ve şehit aileleri derneklerini ziyaret etti.

Bir düğün salonunda partililerle bir araya geldiği toplantıda konuşan Yıldırım, MHP Genel Merkezince hazırlanan program kapsamında kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Salgınla beraber dünyada ekonomik anlamda sıkıntı başladığını anlatan Yıldırım, "2 yıldır dünyada ekonomi durma noktasına geldi. Fabrikalar kapandı ve üretim durdu. Ekonomik sıkıntının içerisine girdik. Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde raflar boşalıyor. Elbette ülke olarak biz de etkileniyoruz. Bazı siyasi liderler bunu istismar ederek algı operasyonu yapıyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, terörle mücadelede aldıkları başarıya değinerek, bunun arkasındaki gücün Cumhur İttifakı olduğunu kaydetti.

İttifakın Ayasoyfa'yı ibadete açtığını anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ayasofya 'hilalin haçı' yendiğinin dünyadaki en önemli nişanesidir. Cumhur İttifakı'nın eseridir. Önümüzdeki dönem içerisinde bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu, bir taraftan adayım diyor, Ekrem İmamoğlu diğer taraftan. Herkes 'HDP'yi ve öbürünü yanıma alacağım' diye uğraşıyor. Amerika'nın bir organizasyonu var. Onun yönlendirmeleri bir tarafa doğru gidiyor. İçimize ellerini atıyorlar. Bazı insanlarımız da buna inanıyor. Buna aldanmamamız ve düşmememiz lazım."

Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de cumhurbaşkanı adayı olduğunu daha önce açıkladıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"2023 seçimlerinde bir hedefe doğru yoğunlaşmamız lazım. Bu hedef ne? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı yapmak. Cumhur İttifakı'nı da Mecliste birinci parti olarak çağırmamız lazım. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Akdeniz'deki, Kafkasya'daki kazanımlarımızın, bölgedeki gücümüzün devam etmesi için bunun böyle olması gerekir. Aksi takdirde Kemal Kılıçdaroğlu mantığı ve dünyasıyla Allah göstermesin bu ülke karşı karşıya kalırsa hiçbir kazanımımız kalmaz. Açık açık söyledikleri bir şey vardır. Dış politikayı yüzde 80 geri çevireceğiz. Ne hidrokarbon hayaliniz kalır ne de Azerbaycan'daki toprağınızı tekrar savunma gücünüz kalır. Bu milli iradenin işidir. Bu Türkiye'nin iç cephesinin işidir. Mustafa Kemal Atatürk der ki '3 cephe vardır. Birincisi ordunun savaştığı cephe, ikincisi millet, üçüncüsü ise meclis. Ordu savaşı kaybedebilir. Ama millet dik durduğu müddetçe meclis dik durduğu müddetçe savaşı tekrar kazanırsınız. Fakat millet savaşı kaybederse bunun sonu yoktur.' Milletin savaşı kaybetmemesi için önümüzdeki 2023 seçimlerinde burada bulunan herkesten istediğimiz daha fazla gayret edip, daha fazla çalışıp hayırlı bir neticeyi hep beraber almamızdır."

Yıldırım'a, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MYK üyeleri Necmi Yıldırım, Ömer Çağlar Yılmaz, Uğur Öztürk, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve partililer eşlik etti.