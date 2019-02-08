MHP’nin 50. yılına özel almanak 

Parti, kuruluşunun 50. yılını 8-9 Şubat tarihlerinde Adana’da bir dizi etkinlikle kutlayacak.

TÜRKEŞ’İN HAYATI ANLATILDI

Etkinlikler kapsamında Bahçeli’nin öncülüğünde kurulan TASAV tarafından 50. yıl almanağı hazırlandı. MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in hayatının da yer aldığı almanakta, Hindistan’daki görevi sonrasında ülkeye dönüşünden başlayarak, MHP ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının kuruluşu ve parti tarihi, Türkiye’deki siyasi gelişmeler eşliğinde tarihi anlatılıyor.