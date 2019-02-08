MHP’nin 50. yılına özel almanak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde oluşturulan Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından partinin kuruluşunun 50. yılına özel almanak hazırlandı.
Parti, kuruluşunun 50. yılını 8-9 Şubat tarihlerinde Adana’da bir dizi etkinlikle kutlayacak.
TÜRKEŞ’İN HAYATI ANLATILDI
Etkinlikler kapsamında Bahçeli’nin öncülüğünde kurulan TASAV tarafından 50. yıl almanağı hazırlandı. MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in hayatının da yer aldığı almanakta, Hindistan’daki görevi sonrasında ülkeye dönüşünden başlayarak, MHP ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının kuruluşu ve parti tarihi, Türkiye’deki siyasi gelişmeler eşliğinde tarihi anlatılıyor.
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