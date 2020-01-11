MHP’nin Ankara kampı başladı

11.01.2020 12:01 - Güncelleme: 11.01.2020 12:01

MHP’nin, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısı Ankara Meyra Otel’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde başladı. MHP yönetimi 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere girdiği kampta; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politikayı ele alacak.

Basına kapalı gerçekleşecek kampta bir dizi de sunum yapılması bekleniyor. MHP’de Genel Başkan Yardımcıları ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve ekonomik gelişmeler konusunda sunum gerçekleştirecek. 2020 yılına dair stratejinin belirleneceği MHP kampında akademisyenler de; Libya’dan İran’a, Doğu Akdeniz’den Suriye’ye kadar çeşitli alanlarda dış politika konusunu aktaracak.