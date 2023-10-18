MHP'nin Türkiye genelindeki kongreleri tamamlandı

Alınan bilgiye göre, MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarına hız verirken, bir yandan da 17 Mart'taki 14. Olağan Büyük Kurultayı'na hazırlanıyor.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurultaya hazırlık çalışmaları çerçevesindeki ilçe kongreleri 9 Ağustos'ta, il kongreleri ise 1 Eylül'de İstanbul'dan başlatıldı.

İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise bugün itibarıyla tamamlayan parti, böylece 948 ilçe ve 81 ilde kongre sürecini yaklaşık 70 günde gerçekleştirmiş oldu.

Kongre sürecinde partinin bazı il ve ilçe teşkilatlarında yenilenme oldu. Bu kapsamda 11 il başkanı değişirken, 285 ilçe teşkilatında da değişiklik yaşandı.

Bu arada MHP'de kongre süreci öncesinde de bazı il başkanlıklarında yönetim ve teşkilat bazında değişiklikler oldu.

"BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTILARI" DEVAM EDİYOR

MHP'de yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla başlatılan "Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantıları" devam ediyor.

Bu çerçevede 21 Ekim'de Elazığ'ın, 22 Ekim'de İzmir'in, 4 Kasım'da Erzurum'un, 5 Kasım'da Gaziantep'in, 11 Kasım'da İstanbul'un, 12 Kasım'da Samsun'un, 18 Kasım'da Konya'nın, 19 Kasım'da Van'ın, 26 Kasım'da Ankara'nın ev sahipliğinde çevre illerin de katılımıyla Genişletilmiş Bölge İstişare toplantıları yapılacak.