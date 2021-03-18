MHP'nin yeni MYK ve MDK üyeleri belli oldu

AA 18 Mart 2021 Perşembe 15:32 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 15:33

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda, 1271 delege, genel başkanlık seçiminin ardından MYK ve MDK için oylarını kullandı. Oyların 22'si geçersiz sayıldı.

Blok liste ile gidilen seçimlerde delegeler, 75 asil ve 25 yedekten oluşan MYK ile 9 asil 5 yedekten oluşan MDK için 29 sandıkta oy verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin yeni MYK asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, Fatih Çetinkaya, Kadir Şekerci, Abdurrahman Başkan, Tamer Osmanağaoğlu, İsmail Özdemir, Ahmet Özyürek, Mehmet Celal Fendoğlu, Muharrem Varlı, Mehmet Taytak, Sermet Atay, Cemal Çetin, Hayati Arkaz, Nevin Taşlıçay, Ferhat Çakıroğlu, Özgür Bayraktar, Nur Tuğba Aktay, Murat Kodra, Volkan Dudu, Yüksel Kaleci, Nevzat Ünlütürk, Abdullah Bahadır Alperen, Davut Haskırış, İbrahim Özbay, Adem Yurdakul, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Afşin Birben, Ahmet Kürşat Azkur, Bülent Maşaoğlu, Derya Bulut, Bahadır Bumin Özarslan, Ahmet Yiğit Yıldırım, Turah Şahin, Filiz Kılıç, Emrullah Türe, Ahmet Savaş Çolak, Hüseyin Yıldız, Eyüp Gönültaş, Tarkan Toper, Pelin Yılık, Gökhan Türkeş Öngel, İbrahim Uzun, Murat Turna, Turan Şener, İbrahim Çiftçi, Mehmet Duygulu, İbrahim Ünal, Volkan Uygunuçarlar, Musa Küçük, Hasan Özarslan, Ömer Çağlar Yılmaz, Deniz Depboylu, Uğur Öztürk, Necmi Yıldırım, Serdar Soydan, İdris Aydın, Ahmet Selim Yurdakul, Cengiz Şahin, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu, Şahin Gürz, Beşir Tatar, Muhammed Köse, Hüseyin Edis ve Ömer Ekici"

Partinin MDK asil üyeliklerine de Halil Öztürk, Niyazi Paksoy, Kürşat Türker Ercan, Duygu Kurban Gözüoğlu, Taner Gökçek, Muhammet Tekin, Cemil Yavuz Aksu, Emin Alper Öztürk ve Fazıl Çağrı Kuş seçildi.

