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Politika

Michel'den ''Türkiye'' sorusuna cevap

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye yönelik politikayı yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:31
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Michel, 24-25 Haziran'da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda milletvekillerine hitap etti.

Zirve toplantısında Kovid-19, göçün dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü konularının ele alındığını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti.

Michel, Birliğin Türkiye'ye yönelik politikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını anımsatan Michel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını da hatırlattı.

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