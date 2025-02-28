Mickoski Türkiye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 2 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Ortak Siyasi Bildiri İmza Töreni'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın başbakan, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kuzey Makedonya Başbakanı'nı ve değerli heyetini misafire etmekten memnuniyet duyuyorum.

Ortak bildiri ile yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasını ihdas ettik. Ben de Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum. Ekonomik ilişkiler için atılacak adımlar bugünkü görüşmelerin önemli kısmını teşkil etti.

Firmalarımız birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla faaliyetlerini sürdürüyor. 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini 2 katına çıkarmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Serbest ticaret hamlesi bu çabaya katkı sağlayacak. Savunma sanayindeki ortak projeleri değerlendirdik. Türkiye kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ülkelerden oldu. Balkanlarda barışa doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz.

İlişkiler Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir. En önemli bağlardan biri de Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Anadolu'ya göç eden kardeşlerimiz ülkemize önemli katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya ile olan bağları tahkim etmiştir.

FETÖ ile ortak mücadelede kararlıyız. Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna müzakerelerine desteğimizi vurguladık. Filistin için iki devletli çözümde ortak irademizi teyit ettik.