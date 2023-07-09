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Politika

Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan telaşı!

Türkiye-Mısır yakınlaşmasından endişelenen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den randevu talep etti.

Star Gazetesi9 Temmuz 2023 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan telaşı!
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Türkiye ve Mısır arasında karşılıklı büyükelçilerin atanmasından sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 27 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak olması Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i harekete geçirdi.

Yunan basını, Miçotakis ve Sisi'nin telefonda görüştüğünü ve iki liderin yakın bir zamanda buluşma kararı aldığını kaydetti.

Haberde "Miçotakis, Sisi'den randevu alırken, Mısır Türkiye ile tekrar flört ediyor" başlığını kullanan Yunan basını, "Mısır'ın Türkiye ile ilişkilerinin yeniden canlandırması, Ankara ile diyalog isteyen ancak Kahire ile diplomatik ilişkileri kaybetmek istemeyen Atina'yı endişelendiriyor. Bu nedenle Başbakan Miçotakis, Sisi ile telefon görüşmesi yaptı ve yakın gelecekte görüşme konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı.

Haberde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 27 Temmuz'da Ankara'yı ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği hatırlatıldı.

Kahire'yi diplomatik satrançta değerli bir oyuncu olarak nitelendirilirken Miçotakis'in Mısır'ı müttefik olarak tutmak için elinden geleni yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in 11-12 Temmuz'da NATO zirvesi çerçevesinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geleceği bilgisi de haberde yer aldı.

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