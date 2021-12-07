Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Birlikte hareket etmeliyiz

7 Aralık 2021 Salı 14:41 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:41

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN International'dan Christiane Amanpour'un programına konuk oldu.

Türkiye ile iş birliği mesajı veren Miçotakis, "Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Ama komşularımızla da birlikte çalışmalıyız. Bu durumda Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız. Kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Miçoktakis, sığınmacı kriziyle ilgili olarak "Yükü bölüşmek adına AB'de yeterince dayanışma olmadı. Düzensiz göçün kendi sorunu olmadığını düşünen ülkeler var" dedi.