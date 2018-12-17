MİT ve TSK’dan PKK operasyonu

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara ve Hakurk bölgelerini Türk savaş jetleri nokta atışıyla vurdu. İnleri darmadağın edilen üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 7 PKK’lı terörist öldürüldü. Ayrıca dün İçişleri Bakanlığı bir haftalık terör bilançosunu açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 10-17 Aralık’ta 2 bin 404 operasyon düzenlendi. Bu kapsamda son bir haftada biri sözde üst düzey 23 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan ve irtibatlı olan 751’i terör kişi gözaltına alındı.

Van’ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

BİLGİ İSTİHBARATTAN

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Van Bölge Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK’nın eylemlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında araziye gömülü çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi edindi. İstihbarat bilgisinin ardından hareke geçen jandarma, araziye gömülü, dragunov keskin nişancı tüfeği, BKC makineli tüfek, AK-47 piyade tüfeği, 13 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 7 antipersonel roketatar mühimmatı, 16 antitank mayını ve binlerce bu silahlara ait mühimmat buldu.