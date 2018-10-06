Militan avukat’tan hakaret

Silivri’de terör örgütü DHKP-C’ye üye oldukları gerekçesiyle 23’ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı dava sırasında daha önce FETÖ’cülerin de avukatlığını yapan Ömer Kavili görevlilere saldırarak Mahkeme başkanına hakaret etti. Diğer sanık avukatı Nadide Özdemir’de duruşma salonunda görüntü aldığı için duruşma salonundan çıkartıldı.

BAŞKANA HAKARET ETTİ

Avukat Ömer Kavili DHKP-C duruşmasında mahkemeyi sabote etti. Tartışmanın uzaması üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı, Ömer Kavili’nin duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkartılmasına karar verdi. Mahkeme başkanına yönelik itirazlarını sürdürmesi üzerine Kavili, görevli jandarma ekiplerince salondan dışarı çıkartılmak istendi. Bu esnada gözü dönen Kavili önce mahkeme başkanına “haddini bil, terbiyesizlik yapma, onursuzluk” yapma diye hakaret etti ardından dışarıya çıkartıldığı esnada Jandarma görevlilerini darp etti. Kavili Jandarma Astsubayı Ahmet Ilıcan’ın boğazını sıkarak göğsüne yumruk vurdu ve iterek yere düşürdü.

DİĞER AVUKAT GÖRÜNTÜ ALDI

Bu sırada duruşma salonunda bulunan sanık avukatlarından Nadide Özdemir’in de Kavili ile jandarma ekipleri arasındaki arbedeyi cep telefonu ile görüntüye aldı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında avukat Kavili hakkında “görevi yaptırmamak için direnme”, avukat Özdemir hakkında ise “mahkeme sırasında ses ve görüntülerin kayda alınması” suçundan gözaltı kararı verildi. Söz konusu karar üzerine dün devam eden duruşma için Silivri’deki binaya gelen Kavili ve Özdemir, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Kavili ve Özdemir, Silivri Adliyesi’ne götürüldü.