Millet İttifakı sallanıyor! Kılıçdaroğlu'nun açıklaması İP'i kızdırdı

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:05 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaretinde dile getirdiği "Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" ifadeleri Millet İttifakı'nda çatlağa neden oldu. HDP'li Meral Danış Beştaş, açıklamayı olumlu bulduğunu ancak yetersiz karşıladığını ifade etti. DW Haber'e konuşan İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise Kılıçdaroğlu'na sert yanıt verdi:

"ÇÖZÜM MERKEZİ MECLİS'TİR"

"Memlekete demokrasi gelecekse, 81 vilayetimize hukuk gelecekse, kalkınmış müreffeh bir ülke olacaksak, bunun yolu sadece TBMM'den geçer. Memleketin çözüm mercii Meclis'tir. İradesi, kanunu, kuralı kayıt altında, demokrasisi taçlanmış, güçlü bir müreffeh bir ülke istiyorsak, bunu 84 milyonu bir araya getirecek bir hukukla yapacağız. Bunu merkezi mercii Ankara'dır, başkenttir, TBMM'dir. Bunun dışında her yelteniş daha önce defalarca denenmiş bedeli çok ağır ödenmiş işlerdir. Diyarbakır fantezilerinden başlayan ifadelerden bin 212 evladımızı şehit verdik. Demokrasinin yolu TBMM'den geçer."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise açıklamayı olumsuz değerlendirmediğini ancak yetersiz bulduğunu söyledi.

FEZLEKEYİ ÖNE SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'dan kastının Kürt meselesinin çözümünün olduğuna dikkat çeken Beştaş, "Yani Kürt halkı, Kılıçdaroğlu'ndan bu sözünün gereğini yerine getirilmesini bekler. Önümüzde Semra Güzel fezlekesi var. CHP, fezlekeye 'evet diyeceğiz' diyor. Bu, Diyarbakır'da çok büyük kırılma yapıyor. İktidar olmadan da atılacak adımlar vardır. Daha dün Millet İttifakı'nın ortağının genel sekreteri 'HDP kapatılmalıdır' dedi. MHP'nin başka şekliyle karşı karşıyayız. CHP'nin bu konuda kendi ortağına söz söylemesi gerekir" dedi.