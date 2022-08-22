İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1377
  • EURO
    18,2331
  • ALTIN
    1017.08
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Millet İttifakı'nda 'afiş' çatlağı! CHP'yi topa tuttu
Politika

Millet İttifakı'nda 'afiş' çatlağı! CHP'yi topa tuttu

İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Tunç Soyer tarafından hazırlatılan afişlere tepki gösterdi. CHP'ye ayar veren Dervişoğlu, '15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. 9 Eylül İzmir'in ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun zafer günüdür.' dedi.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:04 - Güncelleme:
ABONE OL

İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yaptırılarak billboardlara asılan ve üzerinde "Barışın İkinci Yüzyılı", "İzmir'in Kuruluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı afişlerin kaldırılmasını istedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TOPA TUTTU

İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutlamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk bayrağının bulunduğu "Barışın İkinci Yüzyılı", "İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı afişlere ilişkin açıklama yaptı.

"ANLAMAK İSTEMEYEN AKIL 9 EYLÜL 1922'NİN MUHTEVASINI KAVRAYAMAZ"

Dervişoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. 9 Eylül İzmir'in ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun zafer günüdür. Sayın Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100. yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.