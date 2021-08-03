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Politika

Milleti aşağılamaktan bıkmadılar! Emre Kınay'dan hadsiz sözler

Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadeleyi görmezden gelen ve küçümseyen oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türk milletine hakaretler yağdırarak, 'Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter' ifadelerini kullandı.

3 Ağustos 2021 Salı 11:15 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 11:30
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Türkiye'yi saran yangınları 7'nci günde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber edip yangınların büyük bir kısmı söndürürken yeni yangınlar da meydana geliyor.

Özellikle gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere 10 ayrı bölgede yangın etkisini sürdürüyor.

Milleti aşağılamaktan bıkmadılar! Emre Kınay'dan hadsiz sözler

Peş peşe çıkan yangınlara; 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahale bir taraftan tüm hızıyla devam ederken; bu süreçte mücadeleyi görmezden gelen, Türkiye'yi uluslararası camiada küçük düşürmeye heveslenen sanatçı ve siyasetçilerin açıklamalarına da şahit oluruz. Bu kervana, tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay'da dahil oldu.

"BU MİLLET KOYUN MU?"

Bir dönem İyi Parti'den siyasete atılan tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay da orman yangınlarında hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulundu

Kınay, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Olacak iş değil. Utanmadan bir de hala çıkıp gözümüzün önünde yanan yangını kontrol altına aldık diyorsunuz. Aldığınız yer neresi, dibine kadar yanacak orman. Nereyi kontrol altına aldınız? Şehrin üstüne inmesini kontrol altına aldınız. Arkada yanan 100 yıllık kızılçamları, 200 yaşlarında. Zeytin ağaçları yandı.

"NİÇİN GIKINI ÇIKARMIYOR KİMSE"

Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter"

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