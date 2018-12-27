Milletim CHP’ye ‘yürü’ demez

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sergi Salonu’nda düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Benim Cumhurbaşkanım değilsin’ sözüne sert bir şekilde cevap veren Başkan Erdoğan, “Yahu Bay Kemal ben senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim. Ben milletimin Cumhurbaşkanıyım” dedi. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: “Seçimden önce muhtarlarımızın tamamıyla bir araya gelme hedefimize bir adım daha yaklaştık. Toplantılarımıza başladığımız günden beri pek çok vatandaşımızın sıkıntılarına çözüm bulduk. Muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkan sağladık. Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, memnun eden beni de memnun eder. İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık yapacağımız projeyi hayata geçiriyoruz.”

ALKIŞ ALAN SÖZLER

“Bu salondaki manzara Türkiye’deki demokrasinin nasıl ahenk içinde işlediğinin en bariz örneğidir. Demokrasiyi herkes böyle anlamıyor. Ana muhalefetin başındaki zat şahsımı bu göreve meşru şekilde gelmediğimi iddia ediyor ve ‘Benim Cumhurbaşkanım değilsin’ diyor. Yahu Bay Kemal ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim. Milletimin Cumhurbaşkanıyım. Seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi yüzde 52.6’ya ihanet edemezsin.”

CEVABINI ALACAKSIN

“Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart’ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek.Teröristlerle el ele yürüyene benim milletim yürü demez. Meşruiyetle ilgili pek çok yorum var. Siyasi iktidarın meşruiyeti yönettiği toplumdan aldığı desteği ifade eder. Bir siyasi parti desteği almışsa meşru bir iktidar olarak anayasa ve yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetme hakkına sahiptir demektir. Geçmişte siyasi partiler çok düşük bir destekle ülkeyi yönetmeye kalktıkları için istikrarsızlığa maruz kalıyorduk. 16 yılda halkımızın büyük bir teveccühü ile iktidar olduk. Aslında bu zat ağzından çıkan sözün ne anlama geldiğini bilse bunu söylemek yerine kendini kaldırır o kürsüden aşağı atar. Meşruiyet kavramı siyaset ve yönetim biliminin temelini oluşturur. Mesele siyaseti anlama, halkıyla diyalog kurma meselesidir. Halkının gönlüne giremeyen halkının huzuruna da çıkamaz. AK Parti olarak tesis ettiğimiz güven ortamının ülkemize faydalarını fa görerek yeni yönetim sistemimizi yüzde 50+1 üzerine kurduk. Bay Kemal sen niye cumhurbaşkanı adayı olmadın? Sen aday olsaydın karşımıza çıksaydın? Ama sen çıkmadın. Genel başkan olduğun halde çıkmadın.”

MEŞRU BİR SİYASETÇİ

“CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun demokrasi anlayışlarının ne kadar sığ olduğunu göstermek için bunları anlatıyorum. Kaset kumpası ile önü açılmışsa da CHP kurultayı ile geldiği için meşru bir siyasetçidir. Tercihlerine saygı duyuyorum. Son seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için sokağı işaret ediyor. 15 Temmuz gecesi ise tankların arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde kahvesini yudumluyor.. Bunlara göre CHP’ye hizmet eden demokrasi meşrudur. Seçilmiş cumhurbaşkanını meşru görmeyen kafa sanıyor musunuz ki siz muhtarları meşru sayar? Kılıçdaroğlu’nun kafasına göre hiçbiriniz meşru değilsiniz. Maalesef böyle çarpık zihniyet ana muhalefeti temsil ediyor. Oysa muhtarların buradaki görüntüsünü milli iradenin sembolü olarak değerlendiriyoruz.”

HİZMET GÖTÜRDÜK

“Gücünü ve meşruiyetini sandıktan alan milletin temsilcileri olarak sadece sizin ne dediğinize bakmakla mükellefiz. Attığımız her adımda milletimizden aldığımız desteğin hakkını vermeye çalışıyoruz. Yeni yönetim sisteminin ilk bütçesi Meclis’te kabul edildi. Her 100 liranın 86 lirası faiz ödemelerine gidiyordu. Bu oranı yüzde 10’lara kadar düşürdük. Buradan ettiğimiz tasarrufla Cumhuriyet tarihinde yapılanların üstünde bir hizmet götürdük. Geldiğimizde 25 havalimanı vardı ama şimdi 56 havalimanı var. En uzak yerde yarım saat 45 dakikada havalimanlarına ulaşabiliyoruz. Hastanesi, üniversitesi olmayan ilimiz yok.”

Başkan Erdoğan toplantı öncesi Ankara Seymenler Kulübü üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, “Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart’ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek” dedi.