Milletin aklıyla resmen alay etti! Akşener'den akılalmaz koalisyon övgüsü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin yaşadığı oy kaybının ardından başvurduğu yöntemlerle daha da kötüye götürdü ve seçime günler kala geldiği noktada duyanların inanmakta güçlük çektiği ifadeler kullanmaya başladı. Katıldığı canlı yayında koalisyonu öven Meral Akşener, vatandaşların en rahat ettiği sistemin koalisyon olduğunu iddia etti.

KOALİSYONDA GÖREV ALMIŞ OLMAYI İYİ BİR SİYASİ DENEYİM OLARAK SUNDU!

Altılı masanın da bir koalisyon olduğunu sözlerine ekleyen Akşener, "Ben o masada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim, bir koalisyonda da bakanlık yapmış tek kişiyim" dedi.

KOALİSYON İLLETİNE MİLLET DUR DEDİ

On yıllar boyunca koalisyon hükümetlerinden çok çeken Türkiye'nin yılları bu sistemle boşa harcanırken, milyonlarca liralık kaynaklar da heba oldu. Ortalam 2 yılda bir hükümetlerin yıkıldığı süreçlerden bugün istikrarı sağlayan başkanlık sistemine gelindi. Devlet mekanizmasının yavaş ilerleyişi, bir türlü alınamayan kararlar ve sonrasında yaşananlar koalisyonlara karşı milletin de tepkili olmasını beraberinde getirdi ve anayasal değişiklikle seçmen sistemi değiştirdi.

KOALİSYONU HORTLATMA ÇABASI 7'Lİ MASADA VUCUT BULDU

İstikrarsızlığı doğuran koalisyon ortamı son olarak Millet İttifakı'nda cereyan etti. 6 muhalefet partisi bir araya gelerek altılı masayı oluşturdu. Buna PKK'nın uzantısı HDP de eklendi ve yapılan görüşmeler sonucu belirli konularda mutabakata varıldı.

MASANIN KOALİSYONU DAHA PROJE İKEN BİLE KAVGALARA SAHNE OLDU

Ancak çözüme kavuşmayan çok sayıda konu masada tıkanıklığa da yol açtı. Bunun son örneği ise Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde İyi Parti ile masadaki diğer partiler arasında yaşandı.

ÖNCE KOALİSYON OLDUKLARINI İTİRAF ETTİ

Hal böyle olunca seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda 6 partinin koalisyon hükümeti kurması söz konusu olacak. Koalisyon dönemine yeniden dönme ihtimali olan seçimlerle ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Altılı masada koalisyon görüşmelerini bilen tek siyasetçiyim." diyen Akşener, koalisyonda bakanlık yapmış tek kişi olduğunu da söyleyerek 7'li masanın da özünde öncekiler gibi bir koalisyon olduğunu itiraf etti.

"VATANDAŞ İÇİN EN İYİSİ KOALİSYONDUR" DEDİ

Akşener konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben o masada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim, bir koalisyonda da bakanlık yapmış tek kişiyim. Dolayısıyla özünde bir koalisyon bu. Öbürü de o bizimki de o. Aslında vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır. Çünkü kimse sertlik yapamaz, çünkü hep bir denetleme mekanizması, çünkü hepimiz sizin oyunuza talibizdir."

TÜRKİYE'DE KOALİSYONLAR HEP KRİZ, KAYIP VE KAVGA GETİRDİ

Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda koalisyon dönemlerinin hem siyaset hem de ekonomi açısından birer kaos ve kriz dönemleri olduğunu görüyoruz. 70'li yıllardaki ikili üçlü koalisyonlar döneminde Türkiye siyasi ve ekonomik çalkantılar yaşadı. Yine özellikle 90'lı yıllara bakıldığında kurulan koalisyonlar yönetiminde Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik krizleri yaşadığını görüyoruz.

EKONOMİ ADETA ÇÖKTÜ

*1991-2002 arasındaki 11 yılda 9 hükümet kuruldu.

*Bu hükümetlerin ortalama ömürleri 1.2 yıl oldu.

*1995-96 arasında 3 ayda bir hükümet değişikliği yaşandı.

*1991-2002 arası ömrü 1 yıldan az 5 hükümet kuruldu.

*1991-2002 dönemi dış borcun Gayri Safi Milli Gelir'e oranı yüzde 78 ile rekor kırdı.

*İç borcun Gayri Safi Milli Gelir'e oranı aynı dönemde yüzde 68 ile rekor kırdı.