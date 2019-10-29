''Milletin desteğiyle tuzakları bozduk''
Başkan Erdoğan, İstiklal Harbi’nin benzerinin farklı yöntemlerle verildiğini belirterek “Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Kurulan tüm tuzakları, yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozduk” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir asır önce başlattılan ve Cumhuriyeti kurarak taçlandırılan İstiklal Harbi’nin benzerinin, farklı yöntemlerle verildiğini vurguladı. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 81 ilde ve yurtdışında yaşayan bütün vatandaşların bayramını tebrik etti.
TARİHİ MÜCADELE
“Tarihimizin bu önemli dönüm noktasının sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 96’ncı yıldönümü kutlu olsun” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbi’nin zafere ulaşmasında ve yeni devletin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanları saygıyla yad etti.
Erdoğan, “Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir. Önümüzdeki yıl 100’üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclisimizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
“Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye’de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor.
SALDIRILAR SÜRÜYOR
Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik.
HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ
İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız.”
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
DEAŞ'A KARŞI YPG'Yİ KULLANMAK AKIL TUTULMASIDIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu:
BAĞDADİ’NİN ÖLÜMÜ: Bağdadi’nin öldürülmüş olması, terörle mücadele konusunda bir dönüm noktasıdır. Umarız bütün terör örgütlerine karşı aynı ilkeli yaklaşım devam eder. Bir terör örgütünün liderinin öldürülmesi söz konusuyken, bir başka örgütün sözde liderinin ABD’ye davet edilmesi terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz.
YARDIM SAĞLANDI: ABD unsurları, Fırat Kalkanı bölgemizden uçuş yapmışlardır. Uçuş yapacaklarını bildirdikleri andan itibaren TSK, gerekli koordinasyonu ve yardımı sağlamışlardır.
DEAŞ’I BESLER: YPG/PYD terör örgütünün varlığı DEAŞ’ın zemin bulmasına imkan vermektedir. PYD/YPG’nin tahakkümü altında bulundurduğu bölgelerde DEAŞ’ın geri dönmesine zemin oluşturacak demografik değişiklikler, bölge haklına yönelik bir takım zalimane uygulamalar ortadadır. Bu, DEAŞ’ın beslendiği bir zemindir. DEAŞ’ı ortadan kaldırmak için PKK-YPG gibi örgütlere güvenmek bir akıl tutulmasıdır. DEAŞ’a karşı yapılan neyse YPG/PKK’ya da aynısının yapılmalıdır.
ANLAMLI BULUŞMA: Evlatlarını Sırp katillerin saldırılarında kaybeden Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır anneleri ile buluştu. Bu çok anlamlı. Bu hem bölgemiz için hem de dünya için büyük bir mesajdır.
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