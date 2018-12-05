Milletin dışında hiç kimseden icazet almayız

Miraflores Sarayı’ndaki toplantıda Venezuela ile siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel her alanda ilişkileri geliştirme kararlılığında olduklarını vurgulayan Erdoğan “Ekonomilerimiz birbirleriyle yarışmıyor tam tersine birbirlerini tamamlıyor. Birbirimizle rekabet etmememiz yeni işbirliği imkanları ve ortak yatırım potansiyeli sağlıyor” dedi.

BİZE HALA ‘DİKTATÖR DİYORLAR’

Erdoğan bir soru üzerine “Demokrasiye inanmış bir insan olarak halkların iradesinin üzerinde insan planında başka irade görmüyorum” diyerek girdiği bütün seçimleri kazanan bir partinin genel başkanı olduğunu hatırlattı. Erdoğan, şunları söyledi: “Ama buna rağmen bize ülkemizde de Batı’da da her yerde hala diktatör derler. Bazen de sultan derler. Ortak yanlarımız var. Biz bunlara hiç kafamızı takmıyoruz. Biz şuna inanıyoruz, halkımız eğer bizi işin başına getirdiyse biz güçlüyüz. Ama birileri iş başına getirmedi. Haklın iradesiyle işbaşına gelmiş olan dostum Maduro’yu bana düşen tebrik etmektir. Kendisine yapılan suikast girişimini de lanetliyorum. Çünkü halkının iradesiyle iş başına gelmiş olan bir devlet başkanına karşı böyle bir girişimde bulunmak çok ciddi bir hıyanettir, ihanettir, alçaklıktır.”

EL LİBERTADOR NİŞANI

İki ülke arasında yapılan anlaşmalarla bölgeye nasıl bir mesaj verilmek istendiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Biz kiminle dostluk kuracağımızı, kiminle ticari ilişkilerde bulunacağımızı bir yerlerden izin alarak mı yapacağız? Eğer biz bağımsız bir ülkeysek, halkının iradesiyle hareket eden bir ülkeysek... Benim nüfusum 81 milyon, halkımın iradesiyle iş başına gelmişiz, biz birilerinden icazet alarak, izin alarak faaliyette bulunmadık bugüne kadar, bundan sonra da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek merci vardır, o da halkımızdır. Ne zaman alırız? Seçimden seçime halkımızın karşısına gideriz, halkımız onayını verirse yola devam ederiz. Onay vermezse yola devam edemezsin, çekilirsin bir köşeye.”

Erdoğan’a basın toplantısı öncesinde “El Libertador” nişanı ve Simon Bolivar’ın kılıcının replikası Maduro tarafından takdim edildi.

BAŞKENT KARAKAS’A CAMİ YAPILACAK

Başkan Erdoğan, Venezuela’nın talebi üzerine Karakas’ta iki ülke dostluğuna yaraşır bir cami inşa edileceğini belirterek Venezuela Bolivarcı Üniversitesinde Mustafa Kemal Atatürk kürsüsü, Ankara Üniversitesinde de Simon Bolivar kürsüsü kurulmasına karar verildiğini anlattı. Venezuela’nın Filistin davasının en güçlü destekçileri arasında olduğunu hatırlatan Erdoğan, Venezuela’nın asil tavrının belli ülkeleri rahatsız ettiğini kaydetti. Maduro’ya karşı girişilen suikast girişiminin nedenleri arasında bu konunun da yer aldığını vurgulayan Erdoğan “Hiçbir baskı, hiçbir kalleş eylemi, hiçbir tehdit ve şantaj Venezuela halkının iradesini pranga vurmak suretiyle kontrolü altına alamayacaktır. Simon Bolivar’ın yaktığı özgürlük ateşini de söndüremeyecektir” dedi.