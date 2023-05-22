İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8309
  • EURO
    21,5011
  • ALTIN
    1261.52
  • BIST100
    4474.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Milletin kararını hazmedemediler! Portakal seçmene hakaret etti
Politika

Milletin kararını hazmedemediler! Portakal seçmene hakaret etti

14 Mayıs'ta Türkiye tarihinin en kritik seçimleri gerçekleşti ve milli irade tecelli etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oyluk fark attı. Yaşadıkları hüsranın ardından muhalefet cephesinde öfke ve sinir had safhaya ulaştı. CHP destekçisi Fatih Portakal da seçmene hakaret ederek bu kervana katıldı.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
Milletin kararını hazmedemediler! Portakal seçmene hakaret etti
ABONE OL

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

Çıkan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı için hiçbir aday, şart olan yüzde 50 artı bir oyu alamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5'te kalırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,9, Sinan Oğan ise yüzde 5,2 oy aldı.

MUHALEFET CEPHESİNDE SİNİR VE ÖFKE HAKİM

Seçimin hemen ardından ilk turda kazanacaklarını düşünen muhalefet kanadının bir bölümünü büyük bir üzüntü kaplarken diğer tarafta ise sinir ve öfke vardı.

Seçimler önce herkese kalp dağıtan muhalefet cephesinde yenilginin ardından vatandaşı aşağılayıcı cümleler gelmeye başladı.

PORTAKAL'DAN SEÇMENE HAKARET

CHP destekçisi Fatih Portakal, AK Parti ve Başkan Erdoğan'a oy atan seçmeni hedef alarak, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.