Milli birlik için Birinci Meclis ruhu

Milli seferberlik ruhu içinde yedi düvele karşı verilen Kurtuluş Harbi için 23 Nisan 1920’de Birinci Meclis’te Türkiye’nin her kesiminden vatanperver insanlar bir araya geldi. İçlerinde yükseköğrenim görmüş vekillerden devlet memurlarına, aşiret reislerinden din adamlarına kadar toplumun çeşitle kesimlerinin tüm farklılıklarına rağmen bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye mozaiği ile 378 milletvekili bağımsızlığın fitilini ateşledi.

İÇ VE DIŞ TEHDİTLER

Bir asır önce verilen beka mücadelesi bugün şekil değiştirmiş olsa da farklı formlarda halen devam ediyor. 17/25 Aralık yargı darbesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi akamete uğratıldı. İçeride emellerine ulaşamayan dış güçler bu sefer açık açık ekonomi ve terör silahlarıyla üzerimize gelmeye başladı. İçte FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadele ederken dışta da yüzyıl önce olduğu gibi Türkiye yedi düvele karşı milli bir mücadele sürdürüyor.

MİLLİ DİRENİŞ RUHU

Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve Türkiye’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Birinci Meclisin açılışının 99. yıl dönümüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da bu yüz yıllık beka mücadelesi ve milli ruha atıfta bulunarak “Aslında, Birinci Meclis’in açılışında gözyaşlarıyla dua eden milletimizin oluşturduğu tablo, 15 Temmuz darbe girişiminde milli ve meşru idareyi, TBMM’yi ve aslında vatanını korumak için tankın önüne çıkan, silahlara göğüslerini siper eden milli direnişle aynı ruh kökünden neşet etmektedir. Bu vesileyle milli iradeyi, vatanını ve istikbalini korumak için hayatından geçen bütün şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

İLHAM KAYNAĞI OLDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Ulus’taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Şentop, kabine üyeleri ve devlet erkânı katıldı. TBMM Başkanı Şentop, yaptığı konuşmada, tarihin nesnesi haline getirilmek istenen Türk milletinin 99 yıl önce Birinci Meclis’ten “Ya istiklal ya ölüm” diye haykırdığını, istiklal ve hürriyet mücadelesini yükseltenleri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclis azaları olmak üzere şükranla andığını söyledi. Birinci Meclis’in, istiklal ve hürriyet iradesinin cisimleşmiş hali olduğunu belirten Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin özünü, nüvesini teşkil eden bu çatı, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın bütün ezilenleri için ilham kaynağı olan milli mücadelemizi de bizzat yöneten merkezdir” ifadelerini kullandı.

FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN TÜRKiYE OLMALIYIZ

Şentop, çatısı altında bulunulan meclisin, vatanın en zor günlerinde teşekkül etmiş, Türkiye’yi istiklale taşıyan Milli Mücadele iradesinin merkezi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Asker, yönetici, memur, din adamı, öğretmen, doktor, eczacı, aşiret reisi, diplomat, emniyet mensubu, çiftçi, esnaf gibi değişik meslek gruplarından milletvekili bulunuyordu. Hepsinin ortak ideali, göklerimizde hür bir şekilde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın altında bağımsız bir şekilde yaşamaktı. Türkiye ancak farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkanı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir. Dar ve daraltıcı bir bakış açısıyla bu ülkeye bakmak, geçmişte acısını çektiğimiz bir illettir. Bu çatıdan bize miras kalan anlayış, farklılıklarımıza rağmen Türkiye’den yana olmayı, aynı bayrak altında eşit vatandaşlar olarak yaşama iradesini zorunlu kılmaktadır.

Çocuklar bize Allah’ın emaneti