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Politika

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de çeşitli programlara katılmak üzere ziyaretlerde bulundu.

AA11 Ekim 2022 Salı 18:59 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de
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Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı makamında ziyaret eden Özer, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile bir süre görüştü.

Osman Ulubaş Sümer Ortaokulun da ziyaret eden Özer, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Özer, toplu fotoğraf çektirdi.

Özer'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız eşlik etti.

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