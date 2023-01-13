Milli Eğitim Bakanı Özer, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Bakan Özer, Eğitimden Sorumlu İçişleri Bakanı Pinter'le gerçekleştirdiği görüşmede, Macaristan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2024'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100'üncü yılının kutlanacağını belirten Özer, "2024 yılı ülkelerimizin tarihi açısından özel bir öneme sahip olacaktır. Diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 100. yıl dönümü vesilesiyle 2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız." dedi.

Özer, yıl boyunca karşılıklı etkinlikler düzenleyerek iki ülke arasındaki diplomatik ve sosyal ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Eğitimin iki ülke arasındaki işbirliğini ileri taşımak için önemli fırsat alanı oluşturduğunu kaydeden Özer, bu konuda halihazırda önemli bir potansiyelin oluşmaya başladığına işaret etti.

Özer, Türk öğrencilerin özellikle yükseköğretim düzeyinde Macaristan'a yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Bugün Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Stipendium Hungaricum Burs Programı (2023-2025 Yılları) Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını belirten Özer, "Ülkem adına sağladığınız burs imkanı dolayısıyla tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim. Sunulan bu imkanların toplumların birbirini daha iyi tanımasına ve birbirine yaklaşmasına önemli katkılar sağladığı aşikardır." diye konuştu.

Özer, sadece yükseköğretim alanında değil eğitimin diğer alanında da işbirliği için hazır olduklarını vurguladı.

Özellikle de mesleki eğitimdeki deneyimlerini aktarmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getiren Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleki eğitimde önemli bir paradigma değişimini gerçekleştirdik. Bu kapsamda kurduğumuz 7 Uluslararası Meslek Lisesinde 6 Balkan ülkesinden öğrenciler eğitim almaya başladılar. Macaristan'daki öğrencilerin bu imkandan faydalanmasını sağlayabiliriz."

Bakan Özer ayrıca, Pinter'e kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Pinter ise Bakan Özer ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ile işbirliğini her alanda geliştirmek istediklerini, Türkçe ve Macarca öğretimi ile ilgili de çalışmak istediklerini kaydetti.