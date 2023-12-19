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Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, OECD ortalamalarının üzerindedir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti iktidarlarında genel bütçeden en büyük payın Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını belirtti. Yapılan bu yatırımların OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporuna da yansıdığına işaret eden Bakan Tekin, 'Rapor, Türkiye ile ilgili şunu söylüyor, eğitim öğretim ortamlarının fiziki şartları itibarıyla Türkiye, OECD ortalamalarının üzerindedir.' ifadesini kullandı.

AA19 Aralık 2023 Salı 16:42 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, OECD ortalamalarının üzerindedir
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Bakan Tekin, Esenler'de Erhan Boysan İlkokulu, Süleyman Çetinsaya Ortaokulu ve Esenler Kantur Spor Salonu açılışına katıldı.

Esenler'de Erhan Boysan İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tekin, bakanlık görevine başladığından beri sadece hayırseverlerin yaptığı okulların açılışlarına gittiğini söyledi.

Genel bütçeden yaptıkları okulların açılışlarına katılmadığını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığının 56 bin adet resmi okulu var. Eğitim ve öğretim ortamının daha iyi hale gelmesi için sürekli yatırım yapıyoruz. Yılda ortalama 4-5 bin civarında derslik ihtiyacımız çıkıyor ve onları yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bunları yaparken problemlerimiz oluyor. Bunun bir tanesi kaynak ayırmak. Geçtiğimiz günlerde 2024 bütçe görüşmelerini yaptık. AK Parti iktidarlarında her bütçe döneminde olduğu gibi bu yıl da bütçe döneminde genel bütçeden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığına ayrılmış durumda. Bu kaynaklar ayrılırken bazı problemlerle karşılaştığımız oluyor. Ayrılan kaynak bazen ihtiyaçlara veya taleplere yetmediği zamanlarda imdadımıza hayırseverlerimiz yetişiyor. Hayırseverlerimiz Süleyman Çetinsaya, Erhan Boysan ve Ali Kantur şahsında, Türkiye'nin her tarafında, 81 ilde eğitim öğretim yükünü devletin sırtından almak için elini taşın altına koyan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

"YATIRIMLAR PISA RAPORUNA DA YANSIDI"

Yapılan bu yatırımların OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporuna da yansıdığına işaret eden Tekin, "Rapor, Türkiye ile ilgili şunu söylüyor, eğitim öğretim ortamlarının fiziki şartları itibarıyla Türkiye, OECD ortalamalarının üzerindedir." ifadesini kullandı.

Bu konudaki desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini ileten Tekin, bütçe bulmak, kaynak üretmek açısından kendilerine destek veren ve vermeyen belediyelerin olduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, okulların kullandığı su giderlerinde bile bazı belediyelerle sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, "Bir taraftan da eğitim öğretim sürecine katkı vermek için cansiparane çalışan belediyelerimiz var. Huzurlarınızda bir kez daha bize bu anlamda destek olan bütün belediyelerimize ve özelde de Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Tekin, hayırsever iş insanlarından okul yapma konusunda desteklerinin devamını beklediklerini dile getirdi.

CUMHURİYET'İN 100. YILI ANISINA OKUL BAHÇESİNE FİDAN DİKİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül de hızlı büyüyen, genç nüfusa sahip bir şehir olduklarını belirterek, Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımları olmasına rağmen bazen eksikliklerin hissedilebildiğini, bu anlarda da belediye başkanları ve hayırseverlerin devreye girdiğini söyledi.

Vali Gül, kamulaştırma konusunda Esenler Belediye Başkanı Göksu'ya, okulların yapımındaki desteklerinden dolayı da hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

Tevfik Göksu ise bu çevrenin Esenler'in değil, İstanbul'un en problemli alanlarından olduğunu anlatarak, "Burada 'Eğitim vadisi yapalım ve bu eğitim vadisiyle beraber aynı zamanda bu şehrin sosyolojik ve kültürel dönüşümüne katkı sağlayacak mekansal dönüşümü de ortaya çıkarsın.' diye işe başladığımızda gün geldi ölümle tehdit edildim, gün geldi yakılmakla tehdit edildik. Ama derler ya 'Demirden korkan trene binmez.' Demirden korksaydık zaten treni bilmezdik." diye konuştu.

Bu okulun kamulaştırılarak yapıldığını dile getiren Göksu, "Binaları yıktıktan sonra o insanların paralarını ödedik. O insanlar kendi evlerine, kendi mekanlarına taşındı ve burada bu okullar yapıldı." dedi.

Göksu, kendisini en çok, Esenler'in girişinde yaptıkları, Cumhuriyet tarihinin ilk yüzde 100 taş camisinin, ardından da bugün açılışını gerçekleştirdikleri okulların heyecanlandırdığını söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Göksu, katliamın dünyanın gözü önünde gerçekleştiğine işaret ederek, "Bugün de bütün insanlarla ve bu okul sıralarında okuyan bütün çocukların vicdanıyla beraber şunu söylüyoruz, ey katil, siyonist İsrail, o öldürdüğün çocukların kanında bir gün mutlaka boğulacaksın. Bir gün, mutlaka o öldürdüğün çocukların kanı Filistin'i özgür yapacak. Özgür Filistin bir gün mutlaka kurulacak ve sen de yeryüzünden ve insanlık tarihinden silinip gideceksin." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve beraberindekiler, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına okul bahçesine fidan dikti.

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