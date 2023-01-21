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Politika

Milli Görüş'ün önemli ismi hatadan döndü... Hasan Damar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz

2019'da 'İstanbul'da AK Parti'ye seçimleri biz kaybettirdik' diyen Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Milli Görüş'ün önemli ismi hatadan döndü... Hasan Damar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz
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2019'da "İstanbul'da AK Parti'ye seçimleri biz kaybettirdik" diyen Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi ve ve nedenlerini sıraladı.

Damar konuşmasında şunları söyledi: Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. Başörtü meselesinin gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim, bu bakımdan yanlışlara 'yanlış' dedim. Doğrulara da 'doğru' demek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz.

  • Milli Görüş Teşkilatı
  • Hasan Damar
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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